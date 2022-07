Cisl e Uil Funzione Pubblica VdA sulla sentenza Savt e presa posizione Uv

Ricostruzione della vicenda giudiziaria

Con ricorso, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/70, del 25 maggio 2021 il SAVT ha adito il Tribunale di Aosta avverso l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, formulando le proprie conclusioni, tra cui di dichiarare inefficace l’accordo in ordine al sistema di valutazione del personale dipendente sottoscritto in data 14/5/2021 dalle parti sindacali (FP CGIL VdA, CISL FP VdA e UIL FPL VdA) e datoriale e di convocare le OOSS al fine di celebrare nuovamente in modo congiunto l’incontro di trattativa in merito alla definizione del sistema di valutazione del personale dipendente.

Venute a conoscenza dell’instaurato procedimento, ove, come visto, si assumeva da parte del SAVT il proprio diritto ad obbligarle a sedere al medesimo tavolo delle trattative con l’Istituto Musicale Pareggiato, e l’inefficacia dell’accordo in ordine al sistema di valutazione del personale dipendente sottoscritto in data 14/5/2021, le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA sono intervenute quali litisconsorti nel procedimento ex art. 28 della legge n. 300/70, contestando quanto dedotto dal SAVT e la sua legittimazione, e chiedendo il rigetto con rifusione delle spese.

All’udienza del 14 luglio 2021, esperito dal Giudice tentativo di conciliazione, il SAVT e l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta hanno accettato la proposta conciliativa di convocazione separata del SAVT da parte dell’Istituto in una seduta per discutere della banca ore e hanno dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, di cui le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA hanno potuto solo prendere atto, considerato che le domande formulate in loro danno venivano rinunciate dal SAVT.

A fronte della cessazione della materia del contendere le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA hanno chiesto la condanna del SAVT alle spese sulla base della soccombenza virtuale, il SAVT quella dell’Istituto e l’Istituto la compensazione delle stesse. Con decreto in data 14 luglio 2021 il Giudice, sostenendo che l’Istituto avrebbe dovuto concedere al SAVT l’accesso agli atti senza alcuna ulteriore motivazione nonostante le fondate contestazioni ed eccezioni anche di inammissibilità e di carenza di legittimazione ad agire formulate anche dall’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, peraltro comprovate documentalmente, ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese in favore del SAVT. In relazione, invece, alle federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA il Giudice ha affermato che “la particolarità della vicenda processuale e non impone l’integrale compensazione delle medesime spese processuali”.

Avverso il decreto hanno proposto opposizione avanti al Tribunale di Aosta le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA con ricorso del 29 luglio 2021, instaurando procedimento in cui si è costituito, peraltro tardivamente, il solo SAVT. Con sentenza n. 1/2022 pubblicata in data 21 febbraio 2022 il Tribunale di Aosta in composizione monocratica difforme, senza pronunciarsi sui motivi di opposizione formulati dalle federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA, ha statuito quanto segue: “rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore della resistente SAVT delle spese del giudizio di opposizione ...”.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto gravame avanti alla Corte d’Appello di Torino le sole federazioni UIL FPL VdA e CISL FP VdA, avendo statuito FP CGIL VdA di astenersi per motivi economici. Con sentenza n. 385/2022 pubblicata il 22 luglio 2022 la Corte d’Appello di Torino in accoglimento dell’appello ha condannato il SAVT a rimborsare alle federazioni UIL FPL VdA e CISL FP VdA le spese di entrambe le fasi del giudizio di primo grado, nonché quelle dell’appello. La motivazione è che, come sostenuto dalle appellanti, il SAVT non svolgendo attività sindacale su gran parte del territorio italiano non era legittimato ad agire ex art. 28 della legge n. 300/70.

A fronte poi della tesi del SAVT che sarebbe stato legittimato ai sensi della legge 482/1999, dello Statuto Speciale della Valle d’Aosta, del D.Lgs. n. 430/1989 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto sindacato di minoranza linguistica, la Corte, dopo aver dato atto che nessuna di dette norme contiene disposizioni in materia processuale civilistica, ha evidenziato che, per come emerge dal medesimo statuto del SAVT che prescrive la facoltà di iscriversi a tutte le persone anche se non residenti o operanti in Valle d’Aosta, lo stesso non integra un’associazione sindacale tra lavoratori appartenenti alla minoranza linguistica.

Pertanto dal reale svolgimento del procedimento emergono due circostanze: 1) Le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA non si sono allineate a tutte le difese dell’Istituto, ma si sono semplicemente trovate, proprio malgrado, costrette ad intervenire nel giudizio instaurato dal SAVT solo per difendersi dall’infondato ed illegittimo tentativo da parte di questi di ledere la loro libertà sindacale costituzionalmente garantita ed in particolare di vederle condannare a svolgere le trattative in modo congiunto con lui e di far dichiarare inefficace un accordo da loro sottoscritto con l’Istituto Musicale nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati; diversamente, d’altronde, non avrebbero ottenuto una refusione delle spese;

2) Il SAVT non è legittimato ad azionare procedimenti per comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/70 e, per come emerge dal suo stesso statuto, non è sindacato di minoranza linguistica.