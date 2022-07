Prezzi di vendita del teleriscaldamento allineati ai costi della bolletta del gas per inquilini ARER

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, per il tramite dell’Azienda Regione dell’Edilizia Residenziale Valle d’Aosta, annuncia l’ottenimento di un importante risultato conseguito grazie alle regolari e assidue interlocuzioni con la società Telcha per il contenimento degli aumenti delle tariffe applicate per il teleriscaldamento per gli inquilini di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

L’iniziativa è destinata – tra gli altri - a sostenere i soggetti ARER, già riconosciuti per le loro fragilità economiche e, oltre a riproporre, in modo speculare le misure adottate a livello nazionale a favore delle utenze familiari che utilizzano il gas, individua per ciascun trimestre della passata stagione, una tariffa massima sostanzialmente pari a quelle del gas nello stesso arco temporale. L’intervento prevede dunque la restituzione degli importi eccedenti già fatturati.

Tale iniziativa si traduce in una minore spesa degli inquilini di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, per i quali la spesa complessiva per il riscaldamento nella stagione 2021-2022 non sarà superiore a quella che avrebbero sostenuto se avessero avuto un differente tipo di fornitura.

Secondo l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali si tratta di un importante traguardo che da un lato tutela gli utenti finali, a maggior ragione se si tratta di soggetti con fragilità economiche, e dall’altro consente di portare avanti politiche di centralizzazione del riscaldamento e di fornitura dell’acqua calda sanitaria dei fabbricati utilizzando la rete di teleriscaldamento già fortemente presente nella città di Aosta.

Questo avviene in un’ottica più generale di contenimento dei consumi e di ottimizzazione delle risorse che garantiscono maggiore compatibilità ambientale rispetto alle soluzioni tradizionali, rimanendo in linea con gli obiettivi nazionali ed europei, conseguendo un aumentato livello di sicurezza per tutti gli utenti. E’ tra l’altro intenzione dell’amministrazione provvedere nei prossimi mesi all’approvazione di una legge regionale per sostenere le famiglie valdostane rispetto ai rincari energetici.

La notizia ha però sollevato le proteste dei cittadini in difficoltà economiche e sociale che non hanno avuto la fortuna, pur essendo in graduatoria, di avere un alloggio in edilizia residenziale pubblica.