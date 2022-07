Bionaz: Festeggiata la patrona Santa Margherita

Mercoledì 20 luglio a Bionaz oltre che festeggiare la Santa Patrona, per l'Amministrazione comunale è stata l'occasione per dare il benvenuto nella comunità ai neo maggiorenni ai quale p stata consegnata la Carta di Maturità Civica.

Il Sindaco Valter Nicase ha infatti consegnato la maturità ai neo diciottenni Barailler Valeria, Betemps Mathieu, Bionaz Giorgia, Cecchellero Andrea.

La Vicesindaco Daisy Barailler e la bibliotecaria, Ingrid George, hanno premiato i bambini del concorso di disegno promosso dalla Biblioteca Comunale.

1 classificata Gaia Porliod, 2 Sveva Torgneur, 3 Julie Chenal, 4 Sophie Diemoz, 5 Bryan Petitjacques, 6 Rafael Desantis.

Infine l’Assessore Albert Joseph Betemps ha preso la parola per ringraziare il Gruppo Alpini che ha dimostrato negli anni di essere un punto di riferimento prezioso e fondamentale per la comunità di Bionaz e non solo.

L’Ana nazionale ha voluto premiare tutti coloro che si sono distinti durante questo periodo di pandemia, per il Gruppo di Bionaz i riconoscimenti sono andati al Capogruppo Gabriele Vaudan e al suo Vice Leo Zenoni che hanno ricevuto la spilla commemorativa.

La giornata si è conclusa con un apericena, occasione di confronto tra cittadini ed amministratori rafforzando lo spirito di comunità.