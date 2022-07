Approvato il progetto fattibilità della pista ciclabile “Alta valle” tra Avise e Sarre

Il tracciato, che sviluppa una lunghezza complessiva di circa 16 km, è costituito da quattro lotti funzionali: il lotto 1 si sviluppa dall’area sportivo-ricreativa di Sarre sino all’area sportivo-ricreativa di Aymavilles per 3.823 metri; il lotto 2 collega l’area sportivo-ricreativa di Aymavilles sino all’area sportivo-ricreativa di Villeneuve, per uno sviluppo di 4.124 metri; il lotto 3 si sviluppa dall’area sportivo-ricreativa di Villeneuve sino al municipio di Arvier, per 3.190 metri; il lotto 4 si sviluppa dal municipio di Arvier sino alla località Pierre Taillée ad Avise per 4.859 metri.

Evidenziano il Presidente Erik Lavevaz e l’Assessore Carlo Marzi: “Lo sviluppo del percorso in alta valle rappresenta un ulteriore passo verso la copertura ciclabile dell’intero fondo valle regionale, da Pont-Saint-Martin a Courmayeur. Partendo dal centro sportivo di Sarre, il tracciato favorirà il collegamento di ben otto comuni dell’Unité Grand-Paradis, passando per Jovençan, Aymavilles, Saint-Pierre, Villeneuve, Introd, Arvier sino ad Avise, aumentando la fruibilità e l’attrattività delle aree pubbliche e delle attività presenti nei territori”.

Per i lotti 1 e 2 è stato approvato il quadro economico dell’intervento con la definizione del percorso ritenuto più soddisfacente in termini di funzionalità, sicurezza e minimizzazione dei costi di realizzazione e manutenzione, per un importo lordo complessivo stimato in euro 12.500.000. Per i lotti 3 e 4, a seguito dei confronti con gli enti territoriali potenzialmente coinvolti, quali ANAS e RFI, si adotteranno le specifiche scelte programmatiche, con il reperimento delle somme necessarie all’esecuzione delle opere, per le quali la Regione prevede di aderire a specifici programmi/progetti ministeriali e/o eurounitari.