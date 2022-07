Mercato criptovalutario: resta alta l'attenzione degli analisti per Ripple

Nel mercato delle criptovalute, le altcoin sono sempre tenute in grande considerazione dagli investitori: al momento, una delle più "attenzionate" è di certo Ripple, che suscita anche l'interesse degli analisti. Ha solo dieci anni ma già è apprezzata da vari istituti finanziari. Ovviamente, come tutte le cripto-monete, anche Ripple ha un andamento piuttosto altalenante, il che la rende soprattutto atta a sfruttare determinate operazioni di trading sul breve termine, come ad esempio i CFD piuttosto che entrare nel mercato dell'Exchange. In questo scenario risulta quindi utile consultare la guida su come investire in Ripple realizzata dagli esperti di Criptovalute24.com, sito sul trading online specializzato nel mondo dei crypto asset.

Le caratteristiche di Ripple

Innanzitutto è bene sottolineare che Ripple si distingue dalle crypto classiche perché non si muove su una blockchain come avviene con Bitcoin: al vecchio sistema di transazioni denominato POW (ovvero proof-of-work), viene qui sostituito il più moderno e green POS (O Proof-of-stake) e quindi le autorizzazioni sui vari nodi decentrati vengono concesse dai proprietari.

Il mining con XRP, inoltre, non è possibile e tuttavia sono fruibili notevoli operazioni al secondo (oltre mille). Questo grazie anche alla rapidità con cui un pagamento può essere perfezionato senza attese. Oltre ad avere commissioni minime davvero irrisorie, Ripple ha altissimi livelli di sicurezza che non hanno nulla da invidiare alle blockchain decentrate tradizionali.

Lo scambio con XRP consente di acquistare persino beni di base tangibili e fungibili come le azioni o l'oro. Gli analisti hanno individuato in questa criptomoneta la possibilità di un aumento di valore, in quanto viene impiegata, come detto, anche dalle banche per investimenti come gli hedge fund. In ogni caso, le operazioni di trading su piattaforme autorizzate dovrebbe avvenire sempre tramite circuiti sicuri come PayPal.

Come investire in Ripple

Le autorizzazioni ufficiali da organismi quali la CONSOB o la Cysec sono la prima cosa da ricercare in un broker di trading col quale operare: benché questo non sia sinonimo di guadagni certi, perlomeno garantisce la sicurezza di un tramite certificato che si muova secondo le leggi vigenti.

Gli Exchange di criptovalute non sono regolamentati e comunque l'acquisto di Ripple non è suggerito dagli analisti, data la volatilità di cui già accennato. Si può invece tentare con i contratti per differenza, o CFD, che permettono di avere potenziali vantaggi anche se il mercato non è favorevole: si tratta di azzardare una previsione al rialzo (in posizione definita long) o al ribasso (short) in un determinato periodo di tempo. Alla chiusura della posizione, se corretta può generarsi un vantaggio. Si tratta di certo di una delle operazioni più diffuse che si possono fare con molti asset tra cui le criptovalute e di certo con Ripple può risultare anche molto interessante, purché si seguano eventuali segnali di trading (sono analisi del mercato stilate da esperti e proposte ai trader) e si impostino magari uno stop loss e un take profit, rispettivamente per arginare le perdite e aggiudicarsi eventuali guadagni prima che il mercato diventi sfavorevole.

Tra le piattaforme di trading più attendibili troviamo, ad esempio, e-Toro, che tra le criptovalute ha anche la possibilità di scegliere Ripple, al pari di Trade e Iq Option, solo per citarne alcune. Di sicuro, bisogna controllare la presenza di eventuali commissioni, nonché di possibilità come il Conto Demo, che consente di allenarsi a fare trading con Ripple prima di passare al conto vero con soldi reali. Non solo, molti di questi broker offrono anche materiale formativo gratuito in pdf o sotto forma di video corso. Infine, altra interessante opportunità, sia per il trader neofita che per quello più navigato, è il social trading: grazie al copy trading, infatti, si può impostare la propria posizione perché ricopi i popular investor di propria scelta al fine sia di scrutarne le mosse che magari emularne qualche successo.