6 domande frequenti e 6 risposte sui montascale

Quando si vuole acquistare un montascale ci si fanno molte domande e spesso si rischia di fare un acquisto affrettato senza valutare appieno tutte le diverse situazioni che dovrebbero incidere molto sulla tua scelta.

Ad esempio se devi installare un montascale esterno avrai bisogno di uno strumento con determinate caratteristiche, anche molto diverse rispetto a quelle di uno interno.

Di seguito sono riportate le risposte ad alcune delle domande più importanti e comuni che gli anziani e le loro famiglie pongono sui prodotti per montascale.

Sicuramente non risponderemo ad ogni tuo dubbio quindi ti incoraggio a porre quante più domande possibili durante il processo di installazione. Puoi sicuramente apprendere ottimi consigli dagli esperti.

Chi ha bisogno di un montascale?

Qualsiasi proprietario di casa o residente con problemi di mobilità può trarre vantaggio dall'utilizzo di un montascale.

Gli anziani potrebbero essere in grado di prendersi cura di se stessi senza l'assistenza quotidiana, ma potrebbero comunque avere problemi a gestire una scala.

I problemi potrebbero essere dovuti a muscoli deboli, malattie cardiache o polmonari, post ictus o trauma cranico e molti altri motivi potrebbero essere la causa delle loro difficoltà nella gestione delle scale.

In determinate situazioni potresti anche valutare di acquistare un montascale per disabili usato; ad esempio nel caso in cui il periodo di utilizzo sarà limitato nel tempo.

Qual è la larghezza minima per un montascale?

Le scale devono essere larghe almeno 75 cm, come minimo per poter ospitare un montascale rettilineo o un ascensore a binario curvo.

Quanto dovrebbe durare un montascale?

La durata della vita stimata generale è di 10 anni. Ma ovviamente, come qualsiasi altro prodotto meccanico, la durata della vita dipende da quanto spesso viene utilizzato, da quanto bene viene utilizzato (in altre parole, è usato in modo improprio?) e anche da quanto bene viene mantenuto.

Il nostro consiglio è di far eseguire una manutenzione ordinaria annuale sul vostro montascale. Proprio come la maggior parte di qualsiasi altro apparecchio meccanico in casa, un programma di manutenzione adeguato lo manterrà in funzione senza intoppi e per una maggiore durata.

I montascale consumano molta elettricità?

In generale, non consumano molta elettricità. Si parla di un consumo annuo intorno ai 10/15 euro, quindi sicuramente una spesa sostenibile da qualunque famiglia.

Dopo aver installato un montascale, non noterai alcun cambiamento significativo nella bolletta elettrica della tua casa. Un montascale è efficiente dal punto di vista energetico e utilizza circa 0,024 kWh di elettricità.

Come faccio a scegliere un montascale?

La scelta di un montascale domestico richiede un po' di compiti, ma ne vale la pena se ne hai bisogno.

Come la maggior parte degli altri elettrodomestici o prodotti che acquisti, hai più opzioni, quindi sapere di cosa hai bisogno ti aiuterà a selezionare la scelta migliore per te.

Budget: se stai pagando il montascale di tasca tua, vorrai scoprire quali opzioni puoi ottenere per il tuo budget. Ovviamente ogni modello ha il suo prezzo e a seconda delle tue necessità avrai bisogno di uno strumento più o meno sofisticato.

Capacità di peso: assicurati di acquistare un montascale in grado di sopportare il peso dell'utente. Questo generalmente diventa un problema solo se la persona che lo utilizzerà supera i 200 chili.

Opzioni: ci saranno modelli che avranno più opzioni come sedili girevoli e poggiapiedi di dimensioni maggiori, colore della tappezzeria, ecc. Scegli in base alle tue esigenze o al tuo gusto estetico personale

Modelli: le quattro opzioni di modello tra cui scegliere sono montascale dritti, montascale a rotaia curva, montascale a piattaforma (per sedie a rotelle ) e montascale esterni.

Quanto peso può contenere un montascale?

La maggior parte dei montascale per anziani può trasportare carichi pesanti, fino a una gamma da 200 chili. Ci sono modelli speciali che possono ospitare fino a 250 chili, ma in generale, gli individui gravemente sovrappeso hanno problemi a trovarne uno in grado di sopportare il loro peso.

Tutto sommato, se la vita indipendente è importante per te - e vivi in una casa a più livelli - considera uno qualsiasi dei diversi modelli di montascale disponibili che soddisfino le tue esigenze specifiche.