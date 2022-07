Un mese a GiocAosta aperte le iscrizioni alla festa del gioco

Centinaia di posti già riservati nella prima giornata di prenotazioni, segno dell’attesa della XIV edizione, ricca di novità nel segno del “Giro del mondo in 80 giochi” Centinaia di richieste di iscrizione alle attività, arrivate solo nella prima giornata di apertura delle prenotazioni: è questo l’evidente segno dell’attesa per la quattordicesima edizione di giocAosta, la festa del gioco pronta a prendere vita da venerdì 12 a domenica 15 agosto 2022 nel centro storico di Aosta.

A fare da filo conduttore è “Il giro del mondo in 80 giochi”, che intreccia i 150 anni dalla pubblicazione del Giro del mondo in 80 giorni e i 500 anni dalla prima circumnavigazione della Terra.

Dopo essere stata capace di resistere nelle complesse estati del 2020 e 2021 (con oltre 15.000 presenze), la manifestazione riprende a crescere e presenta un ricchissimo programma che somma appuntamenti classici e novità.

L’evento si allarga nel tempo, coprendo quattro intere giornate di gioco e aprendosi con un’anteprima nella sera di giovedì 11 agosto, quando prende vita la grande novità del 2022: l’Arco d’Augusto si trasforma grazie all’Epic Challenge, l’inedito gioco-videomapping che vede proiettori ad altissima qualità fare del monumento una colossale plancia di gioco per un appuntamento di grande portata.

Il programma di giocAosta, completato dopo mesi di lavoro, è costruito intorno alla sconfinata “ludoteca dei grandi” allestita in piazza Chanoux: oltre 2.000 giochi in scatola in prestito gratuito sono presentati dai volontari, per essere giocati tra i portici municipali e le strutture allestite in piazza Narbonne e via Charrey.

Il calendario propone poi più di 200 appuntamenti diversi: tornei di ogni tipo (dai giochi in scatola al calcio balilla, dall’enigmistica ai puzzle) si affiancano a giochi di ruolo giochi giganti, anteprime e giochi d’indagine attraverso la città. Il percorso di giocare dappertutto continua a diffondere l’evento negli spazi monumentali della città (dallo scavo archeologico della Porta Praetoria alla Tour de Bramafam, dalla Cripta della Cattedrale alla sala del Consiglio comunale); immancabili anche gli appuntamenti con l’escape room e con le cacce al tesoro notturne (con le iscrizioni a partire dal 22 luglio).

Il tutto è presentato con la nuovissima app della manifestazione, disponibile per il download gratuito per Android e iOS.

Il progetto di giocAosta è realizzato da una rete di oltre 70 soggetti coordinata da Aosta Iacta Est, organizzazione di volontariato nata nel 2009 per utilizzare il gioco come strumento di incontro e di scoperta.

L’evento gode del sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Città di Aosta e della Fondazione CRT. L’evento verrà presentato alla stampa in occasione di una conferenza stampa in programma martedì 2 agosto 2022 alle 17.30 presso la sede di Aosta Iacta Est, in place Soldats de la neige ad Aosta.

Sito web: www.giocaosta.it - Facebook/Instagram: giocAosta