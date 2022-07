Truffe con carta farlocca dei carabinieri

La carta intestata FARLOCCA è dei carabinieri, la firma FALSA addirittura del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi. L’improbabile notifica chiede una immedita risposta da inoltrare al pm.

Se ricevete una email che siete sotto inchiesta perché siete stati “scoperti” a visitare siti porno, non pagate: si tratta di una truffa. Si tratta di una massiccia attività di spamming a scopo estorsivo. Si tratta di una falsa segnalazione, inviata per impaurire gli utenti e spingerli a pagare una somma di denaro richiesta.

Nonostante questa rassicurazione, il rischio di ricevere sul proprio indirizzo di posta elettronica messaggi di questo tipo resta sempre vivo.

Nell’email i criminali dicono di avere ‘beccato’ l’utente mentre visitava un sito porno. Ma non solo. Dicono anche di aver scaricato tutte le informazioni riservate sul suo conto (compresa la cronologia di navigazione). Una minaccia alla quale non si deve rispondere se si vuole evitare di essere presi in mezzo.

Il contenuto della lettera