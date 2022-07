Leggere la storia, l’evoluzione e il futuro di un Paese camminando nei suoi borghi, raccontando il legame che unisce territorio, architettura e persone: ecco l’obiettivo di “Le plaisir de découvrir - Alla scoperta del Comune di Arvier”, le due serate organizzate dalla Biblioteca e dalla Pro Loco di Arvier il 14 e il 21 luglio per scoprire rispettivamente i borghi di Arvier e Leverogne.

Ad accompagnare coloro che parteciperanno sarà Cinzia Joris, che unirà le sue esperienze come archeologa e viaggiatrice per scoprire come dall’incontro del territorio e della sua morfologia con i diversi periodi storici possano nascere borghi con caratteristiche uniche e in costante evoluzione, che comunicano con il contesto che li circonda in un dialogo senza sosta.

Non la solita visita guidata, insomma: oltre agli approfondimenti dedicati al Castello di la Mothe e alla Chiesa di Arvier, ad aspettare i partecipanti c’è un viaggio nella storia che comprenderà anche la visita inedita ai recenti ritrovamenti dell’ultimo tratto di strada romana che attraversava Leverogne.

Le due serate non saranno solo l’occasione di conoscere la storia dei due borghi del Comune di Arvier, ma anche l’opportunità di riflettere e immaginarne il futuro con le sfide e opportunità che innovazione e tecnologia porranno a tutto il territorio grazie ai fondi del Bando Borghi del PNRR, che il Comune di Arvier si è aggiudicato recentemente con il progetto Agile Arvier.

Al termine delle visite, per ricordare anche il Cinquantennale della DOC dell’Enfer di Arvier, si terrà un momento degustazione.