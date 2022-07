La Valle d’Aosta offrirà l’olio votivo che alimenterà, per un anno, la lampada di San Giovanni Gualberto

“Un evento di grande valore spirituale per la Valle d’Aosta che, quest’anno per la terza volta, sarà presente nell’Abbazia di Vallombrosa, per rendere omaggio a San Giovanni Gualberto, protettore di tutti i forestali” - hanno dichiarato il Presidente della Regione Erik Lavevaz e l’Assessore Davide Sapinet.

“Al Corpo Forestale della Valle d’Aosta è affidato il compito di vegliare sull’applicazione delle normative concernenti la valorizzazione e la tutela dell’ambiente, con un ruolo attivo, e quanto mai attuale, di sostegno alla popolazione, attuando da un lato una funzione di controllo, dall’altro una preziosa attività di informazione per il mantenimento di un corretto rapporto tra conservazione, tutela e sviluppo del territorio.”

Per la Valle d’Aosta, si tratta della terza partecipazione, dopo le celebrazioni del 1979 e del 2000; quest’anno l’appuntamento cade in concomitanza con le celebrazioni dei 200 anni dall’istituzione del Corpo forestale dello Stato, assorbito nel 2017 dall’Arma dei Carabinieri.

A rappresentare la Regione sarà una delegazione formata dal Presidente della Regione Erik Lavevaz, dall’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Davide Sapinet, dal coordinatore dell’Agricoltura e da quello delle Risorse Naturali, Fabrizio Savoye e Flavio Vertui, dal Comandante e dal Vice Comandate del Corpo forestale della Valle d’Aosta, rispettivamente Luca Dovigo e Giancarlo Annovazzi e una rappresentanza del Corpo Forestale della Valle d’Aosta.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10.45 con la rassegna del picchetto d’onore organizzato dall’Arma dei Carabinieri; a seguire l’Abate generale di Vallombrosa accoglierà le autorità politiche e civili e alle ore 11 si svolgerà la celebrazione eucaristica nell’abbazia di Vallombrosa, durante la quale la Valle d’Aosta consegnerà 2 anfore, realizzate dall’artista valdostana Marina Torchio, in gres con tecnica del bassorilievo, contenenti circa 100 litri di olio votivo.

Al termine della funzione, la Valle d’Aosta consegnerà 6 borse di studio finanziate dall’Amministrazione regionale ed erogate per il tramite della Fondazione San Giovanni Gualberto, ai figli di forestali caduti in servizio o a giovani bisognosi che si sono distinti per meriti scolastici in ambito forestale.

Nello specifico, saranno 3 studenti meritevoli valdostani e 3 studenti meritevoli del resto d’Italia.

