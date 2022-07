Donnas: Festa dei coscritti e i vandali entrano in azione

Le immagini sono impressionanti: cestelli rovesciati, rifiuti ovunque, strutture a terra: questa mattina alcune vie di Donnas sembravano più un campo di battaglia che il salotto del centro storico. Colpa del maltempo e del forte vento? No, a quanto pare è stato di un raid notturno di vandali che per il troppo alcol in corpo, in preda all'inciviltà, si sentivano dei leoni

E' sconcertante constatare che gli atti vandalici coincidano con la la festa dei coscritti.

La festa era in piazza Crestella vicino al campo sportivo. L'impresa delle pulizie ha provveduto a smaltire i cestelli dei rifiuti ed i proprietario ora utilizzerà i sacchetti con le prevedibili conseguenze.