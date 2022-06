Nuovo call center in VDA per i servizi di riabilitazione territoriale-distrettuale

La gestione delle prestazioni di riabilitazione effettuate sul territorio regionale è stata oggetto di una profonda riorganizzazione, nell’ottica della semplificazione delle procedure a vantaggio dei cittadini.

A far data da venerdì 1° luglio 2022 tutte le prenotazioni dei primi accessi di prestazioni di fisioterapia, di logopedia e di neuropsicomotricità dovranno essere effettuate attraverso il nuovo call center con numero dedicato: 0165 54 34 34

Il servizio prenotazioni sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30.

Si ricorda che il call center effettuerà le prenotazioni delle prestazioni riabilitative erogate sia dai servizi territoriali-distrettuali dell’Azienda USL sia dalle due strutture private accreditate (IRV e Kinesitherapyc Center). Per effettuare la prenotazione è sufficiente essere in possesso della prescrizione del medico di famiglia o dello specialista. Pertanto, le strutture private non potranno più accogliere pazienti privi della prenotazione avvenuta attraverso il nuovo call center.