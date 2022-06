Maestri di sci il lutto per morte gemerale Campana

I maestri di sci della Valle d’Aosta piangono la scomparsa di Romano Campana (89 anni) che per anni ha insegnato sulle piste della Valle d’Aosta, prima di spostarsi nelle aule come docente dei corsi di formazione rivolti agli aspiranti maestri.

Beppe Cuc, presidente AVMS: «In questo momento di dolore l’intera categoria si stringe intorno alla famiglia di Romano, uomo che ha sempre mostrato grande professionalità e svolto con dedizione il suo lavoro. Moltissimi giovani hanno ascoltato le sue lezioni di topografia, prima di intraprendere la carriera lavorativa. Per anni è stato docente dei corsi, così come per anni ha svolto attività di maestro di sci nelle principali località della Valle d’Aosta, sempre con il sorriso e con grande passione». ­ ­