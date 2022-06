Forrest Gump con la Cofruits sbarca all'Iper Carrefour dell'Autoporto

“Il successo di questo evento ci fa capire come fare rete tra Cooperative sia importantissimo per riuscire nell’obiettivo di valorizzare al massimo il prodotto tipico valdostano". Il commento di Renzo Bionaz, presidente della Cofruit che ha traghettato i "Produttori" di Forrest Gump.

Sulla stessa lunghezza d'onda Valerio Gortan, direttore dell'Iper che aggiunge: "Carrefour è da sempre vicina al territorio e alle comunità in cui opera, per questo siamo felici di continuare la collaborazione con Cofruits e di offrire a questi ragazzi la possibilità di raccontare in prima persona il lavoro che svolgono quotidianamente e la passione che mettono nel coltivare i loro prodotti, che rappresentano un’eccellenza per tutto il nostro territorio”.

La storia di Forrest Gump comincia con un’Associazione di genitori che vogliono garantire un lavoro ai loro figli con disabilità e si evolve nel 2019 in una vera e propria Cooperativa dove i soci sono proprio i ragazzi che con passione ed impegno coltivano frutta e ortaggi nei loro campi di Villair di Quart, Doues, Allein e Saint Marcel.