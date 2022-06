Soccorsi tre operai sul colle del Rutor nell'alta Valgrisenche

Si è conclusa con il rientro in elicottero questa mattina alle ore 05.45 l'operazione del Soccorso Alpino Valdostano avviata nella tarda serata di ieri, dopo la richiesta di aiuto trasmessa da un gruppo di tre operai impegnati in lavori al colle del Ruitor.

I tre erano stati portati in quota dall'elicottero di una ditta privata ma le condizioni meteo ne avevano impedito il rientro. Da qui l'allarme, dovuto anche all'equipaggiamento non adatto a trascorrere notte fuori.

Una squadra via terra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e soccorritori del Sagf sono saliti via terra, hanno raggiunto i tre, a quota 3300 mt., li hanno equipaggiati correttamente, fornendo loro anche materiale per la progressione su terreno impervio (ramponi compresi) e per il bivacco sul posto.

Questa mattina il recupero in elicottero e il rientro (con un passaggio in Pronto soccorso per precauzione). Le loro condizioni fisiche generali sono buone.