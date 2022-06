Intervento sul Polluce per soccorrere alpinista

Il Soccorso Alpino Valdistano sta intervenendo per un alpinista caduto sulla parete sud del Polluce, procurandosi un trauma ad un arto inferiore.

L’alpinista, di nazionalità verosimilmente riconducibile a paesi dell'Est europeo, si trova a 3950 metri di quota e a causa della meteo avversa non è possibile raggiungerlo in elicottero.

Il Polluce si eleva tra la Porta Nera e il Colle di Verra in Val d'Ayas e segna lo spartiacque tra la Valle d’Aosta e il Vallese. Si presenta da ogni versante come un cono di ghiaccio percorso da qualche nervatura rocciosa. Il toponimo è relativamente recente ed è di origine aulica, come quello del vicino Castore. Le due cime, viste da settentrione, hanno molti tratti in comune e formano insieme il gruppo degli Zwilling, dei gemelli.