Aosta: La Giunta Nuti già pensa all’edizione 2022/23 del “Marché Vert Noël”

Come da tradizione l’evento sarà articolato nelle quattro sezioni “En attendant le Marché” (19 novembre – 2 dicembre 2022), “Marché de l’Immaculée” (3 - 16 dicembre 2022), “Marché Vert Noël” (17 – 31 dicembre 2022) e “Marché du Nouvel An” (1 – 8 gennaio 2023). Lo ha deciso la Giunta municipale.

L’allestimento dei mercatini è prevista in piazza Caveri, piazza Giovanni XXIII e piazza Roncas. Non appena saranno definiti con maggiore certezza gli eventuali vincoli e limitazioni e per la realizzazione dell’evento, verrà quantificato il numero totale di stand espositivi a disposizione da suddividere nelle tre aree.

L’orario di apertura sarà tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 20, a eccezione dei giorni di Natale e Capodanno (apertura ore 15). In via sperimentale per l’edizione 2022/2023 è prevista la possibilità di partecipazione, quali ospiti degli stand istituzionali, di soggetti provenienti da paesi d’oltralpe con esperienza nell’ambito dei mercatini di Natale dell’arco alpino al fine di promuovere scambi interculturali tra diversi paesi, previa condivisione con i partners finanziatori del Marché Vert Noël come Amministrazione regionale, Chambre, e latri.

Con successivi provvedimenti saranno approvati gli Accordi di collaborazione con l’Amministrazione regionale, per formalizzare gli impegni a carico dei diversi Assessorati regionali, e con gli eventuali altri soggetti pubblici e privati che aderiranno alla proposta di collaborazione per la realizzazione dei mercatini di Natale.