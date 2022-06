Demain mercredi 22 juin beux Innocent V pape

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 22 giugno

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 23 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 24 giugno

Gressoney-Saint-Jean - mattino

Partecipazione alla Festa patronale, S. Messa e Processione presiedute da

S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara

Lunedì 27 e martedì 28 giugno

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 29 giugno

Eremo di Perloz - pomeriggio

Incontro con le Suore eremite e S. Messa





LE MESSAGER RICORDA beux Innocent V pape

La Chiesa cattolica venera Beato Innocenzo V (Pietro di Tarantasia) Papa

Nato in Savoia, Pietro di Tarantasia entrò poco dopo i 15 anni nel convento di s. Giacomo a Parigi, dove conseguì il magistero in teologia e insegnò brillantemente meritandosi il titolo di 'doctor famosissimus'. Fu due volte priore provinciale di Francia. Nel 1272 è arcivescovo di Lione, e l'anno successivo fu creato cardinale. Nel 1276 venne eletto papa. Nel suo brevissimo pontificato esplicò un'attività prodigiosa soprattutto nel tentativo di realizzare l'unione con le Chiese separate da Roma.

A Roma in Laterano, beato Innocenzo V, papa, che, dell’Ordine dei Predicatori, insegnò a Parigi la sacra teologia e, ottenuta suo malgrado la sede episcopale di Lione, diresse qui insieme a san Bonaventura un Concilio Ecumenico per l’unità tra i Latini e i Greci separati; elevato, infine, alla cattedra di Pietro, esercitò il ruolo di pontefice solo per breve tempo, mostrato alla Chiesa di Roma piuttosto che dato.

ll sole sorge alle ore 5,29 e tramonta alle ore 21,23.