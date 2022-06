L’Associazione Amici dell’Abbé Henry riprende attivita con un omaggio ai sindaci della Valpelline

"Ripartiti il 2 giugno in concomitanza con la Festa della Repubblica. –Probabilmente nessuno ci ha pensato prima – dice Giampaolo Gandelli, neo-presidente dell’Associazione – e l’occasione era ideale. Promossa per la prima volta il 2 giugno del 1948 da allora la Festa delle Repubblica si ripete ogni anno. Noi abbiamo voluto aggiungere a questo appuntamento un ricordo per tutti i Sindaci che hanno svolto il loro incarico a Valpelline. Compreso l’attuale Maurizio Lanivi sono otto.

Il primo è stato Vevey Lorenzo Alidoro. Un piccolo pensiero per loro e l’occasione per rivivere insieme, attraverso vecchie foto d’epoca, i ricordi di un tempo che fu. Curioso rilevare come l’età media, al momento del loro insediamento, dei Sindaci che si sono succeduti a Valpelline sia attorno ai 42 anni. Il più giovane a diventare Sindaco è stato Ivo Bredy (a 32 anni) e il meno giovane Ermanno Riva-Rivot (49).

Il più longevo (come amministratore) è stato Aldo Chenal (dal 1988 al 2005) e il più rapido Lorenzo Vevey (18 mesi).

La piccola cerimonia-ricordo si è tenuta nell’ex-Centralina di Valpelline alla presenza di un pubblico non numerosissimo, ma interessato e partecipe. Tra di loro anche il Presidente dei Sindaci valdostani, Franco Manes, che ha ricordato come non sia facile, oggi, amministrare queste realtà territoriali aggiungendo – tutte le statistiche dimostrano, in ogni caso, come tra le figure istituzionali il Sindaco sia quella più apprezzata dai cittadini. Forse perché la più vicina alle loro esigenze.

L'incontro è proseguito con una funzione religiosa a ricordo di tutti gli amministratori locali del paese, l’alzabandiera sul sagrato della Chiesa e si è concluso con l’innalzamento, seppure in ritardo di qualche anno, della “planta du Senteucco” nei pressi della casa di Maurizio Lanivi in località La Cleyva.

Tutti gli eventi del mini-calendario estivo si terranno di giovedì ad esclusione dell’incontro con Paolo Cognetti autore delle Otto Montagne premiato recentemente anche dalla giuria del Festival di Cannes. L’incontro con Cognetti è programmato martedì 5 luglio.

A fine giugno, invece, giovedì 30, è previsto un altro momento-ricordo. Questa volta in memoria di Attilio Rolando, guardia forestale per tanti anni a Valpelline, poi consigliere regionale, ma soprattutto famoso come Rhabillleur. Appuntamento alle 20.30, sempre nella ex-Centralina, con la partecipazione di Fiorenza Cout autrice, tra gli altri, di un libro proprio su “Conciaossa-Rabeilleur-Rebouteux”.