Prosegue il progetto di formazione "Corecom Education" per Scuole Superiori

Prosegue il percorso di formazione rivolto agli studenti delle scuole superiori valdostane promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta nell’ambito del progetto Corecom Education. Dopo l'ISILTP di Verrès nei mesi di marzo e aprile, da lunedì 6 a venerdì 10 giugno 2022 saranno coinvolti gli studenti del Liceo Maria Adelaide di Aosta nell'ambito del programma PCTO di alternanza scuola-lavoro.

L’attività si svolgerà ad Aosta alla Cittadella dei Giovani con una prima parte di interventi in tema di comunicazione, new media, aspetti giuridici, cui faranno seguito esercitazioni pratiche che vedranno impegnati i giovani nella realizzazione di servizi giornalistici finalizzati alla realizzazione di un telegiornale. Il percorso formativo si completerà con la visita guidata della sede regionale della RAI, dove gli studenti vedranno come vengono realizzati giornalisticamente e tecnicamente i notiziari radiotelevisivi.

Dal 2004 il Corecom VdA, componente del circuito sulla media education Euromeduc, realizza questi progetti per valorizzare gli aspetti positivi che le nuove tecnologie di comunicazione offrono oltre che per stimolare una maggiore coscienza critica dei fatti favorendo un approccio consapevole tenuto conto delle grandi potenzialità che offre il web.

Nel corso del 2022, il Comitato ha elaborato un nuovo modello di format degli educational didattici innovando le tematiche e le modalità di interazione rispetto al passato con l’obiettivo di operare sempre più strettamente con il contesto scolastico valdostano offrendo occasioni di incontro in presenza per riaprire il contatto tra i giovani dopo il difficile periodo di pandemia.