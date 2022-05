Luigi Sbarra rieletto Segretario Generale della Cisl all’unanimita’ dei consensi

È un grande onore e una grande responsabilità che mi impegnerò ad esercitare ogni giorno del mio mandato, rappresentando una grande comunità sindacale riformista, contrattualista, che, come diceva Tina Anselmi, vuole “esserci per cambiare”, partecipando attivamente alle grandi trasformazioni in atto per dare protagonismo e far avanzare crescita e sviluppo, qualità, stabilità, sicurezza del lavoro, tutela dei redditi e dei diritti delle persone “, ha commentato il Segretario Generale della Cisl , Luigi Sbarra.

Replica Luigi Sbarra 28 maggio 2022 XIX congresso Confederale CISL 28 maggio 2022