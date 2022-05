La 24é edition du Cours Kodàly de l'Aikem Torino se tiedra a Verrés

La 24e édition de l'atelier d'été Kodály- le cours de haut niveau dédié aux musiciens, étudiants, chefs de chœur, enseignants, éducateurs et opérateurs musicaux, organisé par l'association nationale Aikem de Turin - se tiendra en Vallée d'Aoste, à Verrès, du 22 au 28 août.

Le cours, qui a lieu chaque année dans un lieu différent en Italie, atterrit dans la région alpine grâce à un accord signé entre l'Aikem et l'association Chorus Inside Vallée d'Aoste. L'objectif de l'atelier est de fournir de nouveaux outils d'enseignement en se référant notamment aux principes pédagogiques du compositeur et ethnomusicologue hongrois Zoltán Kodály.

Le cours sera tenu par des professeurs de l'enseignement Kodály italiens et internationaux et aura pour invitée, les deux derniers jours, Katalin Körtvési, professeure à l'Institut Kodály de l'Académie de musique Liszt.

Le cours est ouvert aux musiciens des chœurs, des académies de musique et des conservatoires, aux directeurs de chœur, aux enseignants des écoles maternelles, primaires et secondaires, aux professeurs d'instruments et de solfège, aux enseignants externes travaillant dans les écoles maternelles et primaires, aux étudiants des conservatoires, aux éducateurs et opérateurs musicaux et, en général, à tous les enseignants actifs dans le domaine de la recherche didactico-musicale.

Grâce à l'accord signé avec Chorus Inside Vda, les enseignants et les musiciens valdôtains, ainsi que les choristes inscrits à l'association, pourront bénéficier d'un tarif d'inscription subventionné. Pour plus d'informations et inscriptions, consulter le site www.aikem.it.