Pays d’Aoste Souverain esprime soddisfazione per sostegno causa Corsa

Pays d’Aoste Souverain esprime soddisfazione per la mozione del Consiglio regionale votata all’unanimità a sostegno della causa Corsa nel suo percorso per esercitare il diritto di autodeterminazione in quanto popolo con la sua storia, la sua lingua e la sua economia.

Tutto ciò premesso Pays d’Aoste Souverain pone quindi un quesito al Consiglieri Regionali: quando, con la stessa determinazione e compattezza, farete azioni concrete affinché anche la Vallée d’Aoste possa esercitare gli stessi diritti?

***********.

Pays d’Aoste Souverain se félicite de la motion que le Conseil Régional a voté à l'unanimité en faveur de la cause Corse dans sa démarche d'exercice du droit à l'autodétermination en tant que Peuple avec son histoire, sa langue et son économie.

Ceci dit, Pays d'Aoste Souverain pose alors une question aux Conseillers Régionaux : quand, avec la même détermination et la même cohésion, prendrez-vous des mesures concrètes pour que la Vallée d'Aoste puisse également exercer les mêmes droits ?