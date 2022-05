Cva e associazioni consumatori per sostegno alle famiglie

In considerazione delle difficoltà che le famiglie potrebbero incontrare nel far fronte al pagamento delle bollette di energia elettrica, si è tenuto un incontro promosso dall’Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, alla presenza del vice presidente della Regione Luigi Bertschy, del Presidente e Amministratore Delegato di CVA Energie, ing. Enrico De Girolamo, e dei rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori (ADICONSUM - ADOC – AVCU - CODACONS – FEDERCONSUMATORI), che si sono accordati per identificare soluzioni concrete al fine di mitigare gli impatti relativi al caro energia e per consentire ai clienti di onorare il pagamento delle bollette.

Nella giornata di oggi, CVA Energie e i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto l’accordo in cui sono state definite nel dettaglio le azioni per far fronte alle esigenze dei consumatori, tramite il rateizzo delle bollette.

Le condizioni di rateizzo possono essere richieste sulle fatture dell’anno 2022 emesse fino al 30 giugno nei confronti della clientela domestica, senza che sia necessario attenderne la scadenza.

I clienti di CVA Energie sul mercato libero potranno aderire a tali condizioni entro il 30 settembre 2022, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cvaenergie.it da inviare a gestione.crediti@cvaenergie.it, oppure chiamando il numero verde 800.99.89.44 o recandosi presso uno sportello CVA Energie.

I clienti di CVA Energie nel servizio di maggior tutela potranno aderire a tali condizioni entro il 30 settembre 2022, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.enerbaltea.it da inviare a gestione.crediti.mt@enerbaltea.it oppure chiamando il numero verde 800.01.90.90.

CVA Energie e le Associazioni dei Consumatori si sono impegnate, altresì, ad attivare un tavolo di confronto sui temi legati al “Caro energia”. Le Associazioni dei Consumatori potranno svolgere il consueto ruolo di supporto ai clienti interessati al rateizzo.