Nuovi appuntamenti per il "Degustalibro"

- APERITIVO. A soli 10 euro potranno assaporare un aperitivo appositamente studiato da Erbavoglio, servito in una comoda scatola monoporzione, e chiacchierare con l'autrice in un'atmosfera rilassata e conviviale.

Il quarto appuntamento, previsto per venerdì 13 maggio alle ore 17, vede come protagonista l'autrice Alice Basso, che torna in piazzetta a raccontare il seguito della "saga" di Anita. Infatti, non può passare un anno senza l'uscita di un nuovo romanzo di Alice Basso, lo sanno bene le migliaia di lettori che la seguono dagli esordi. Le sue protagoniste creano dipendenza. Una dipendenza buona, fatta di scrittura intelligente, sana leggerezza e immenso amore per la letteratura. Una dipendenza che tutti vogliono avere.

II ruolo di moderatrice è affidato a Cecilia Lazzarotto.