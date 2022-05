Cisl VdA propone corsi di Inglese e Francese

C'é tempo fino a lunedì 23 maggio per iscriversi ai corsi, in presenza, di francese e inglese che Cisl Valle d’Aosta, in collaborazione con l’ente di formazione E-LABORA, propone per rispondere a bisogni formativi delle lavoratrici e dei lavoratori della Valle d’Aosta. Sede dei corsi, la sala multifunzionale della Cisl regionale sita in Località Croix Noire 73 (primo piano) di Saint-Christophe.

I corsi in presenza prenderanno avvio a partire dall’ultima settimana di maggio e si concluderanno nella prima settimana di luglio. I corsi saranno tenuti da professori madrelingua I corsi partiranno solo nel caso che venga raggiunto il numero minimo di partecipanti Per info, la signora Marisa sarà a vostra disposizione (3316014048) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30, oppure via email corsi@cislvda.it