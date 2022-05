Alcol e giovani: giornata di studio mercoledì 4 maggio ad Aosta

L'obiettivo della giornata è di contribuire alla consapevolezza del consumo di alcool tra i ragazzi ed evidenziarne i rischi a breve e lungo termine, su una fascia di popolazione fragile e poco consapevole dei danni talvolta irreversibili. Sarà dato ampio spazio anche all'armonizzazione del punto di vista scientifico con il contesto educativo-culturale, in sintonia con la valorizzazione enogastronomica e turistica del territorio.

Sarà presentato, inoltre, il progetto di prevenzione “Bien Manger, Bien Boire, Bien Être”, dedicato agli studenti delle Istituzioni scolastiche valdostane secondarie di primo e di secondo grado per il prossimo anno scolastico.

Come riportato dal Rapporto 2022 Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni, "il consumo di alcol è un importante problema di salute pubblica, classificato in Europa come terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa. In Italia nel 2020, il 49,4% dei ragazzi e il 44,4% delle ragazze di età compresa tra 11 e 25 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso dell'anno. In Valle d’Aosta la prevalenza di consumatori di almeno una bevanda alcolica nel 2020 è stata dell’81,1% tra gli uomini e del 59,9% tra le donne e per entrambi i generi i valori si mantengono, come lo scorso anno, superiori alla media nazionale."

«Un’adeguata attenzione dovrebbe essere prestata alla prevenzione - spiegano i promotori dell’iniziativa - che richiede sforzi speciali, culturalmente appropriati ai contesti e alle condizioni che richiedono innovazione per affrontare i livelli e i modelli di consumo di alcol post-pandemici, i danni correlati all’alcol e i fattori sociali ed economici che influenzano l’impatto del consumo di alcol sulla loro salute e benessere anche, come propone l'Organizzazione mondiale della sanità.»

La giornata di studio sarà trasmessa in diretta sul sito (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio Valle (www.youtube.it/user/consvda) sulla pagina YouTube dell’Azienda USL della Valle d’Aosta (https://www.youtube.com/user/AUSLVDA) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 13 del digitale terrestre).