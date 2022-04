Percorsi di tutela a beneficio dei cittadini: a disposizione un pieghevole “Liste d’attesa, quanto conosci i tuoi diritti?”

Percorso di tutela riconosce al cittadino la possibilità di avvalersi di specialisti in Libera Professione Intramuraria, pagando il solo ticket, come se le ricevesse dal Servizio sanitario regionale. Si tratta di percorsi di accesso alternativo nei casi in cui un cittadino debba eseguire una prima visita specialistica o un primo esame diagnostico, ma non vede assegnata la prenotazione entro il tempo massimo corrispondente alla priorità clinica attribuita dal medico sulla prescrizione (30 giorni per la visita e 60 giorni per gli esami diagnostici)

Per conoscere quali visite specialistiche rientrano nei Percorsi di tutela concordati con l’Azienda USL è necessario o informarsi presso l’URP dell’USL (lunedì, martedì e giovedì dalle ore 08 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16; mercoledì e venerdì dalle ore 08 alle ore 13. Telefono: 0165 544418-0165.544815-0165 544688; E-mail: urp.aosta@ausl.vda.it) o accedere alla pagina del sito internet dell’Ausl della Valle d’Aosta “tempi di attesa prime visite ed esami strumentali” all’indirizzo www.ausl.vda.it/<wbr></wbr>timepage.asp dove sono fornite tutte le informazioni relative ai percorsi di tutela.

Nella stessa pagina, qualora si rientri negli aventi diritto, è possibile scaricare il modulo per la richiesta della prestazione in regime di LPI.

E’ importante sapere che il diritto ad ottenere il Percorso di tutela è riconosciuto solo nei casi di prime visite o di primi esami diagnostici strumentali intendendo con queste espressioni una richiesta per un problema di salute per il quale il cittadino non si è ancora rivolto al servizio sanitario regionale.

Il cittadino può verificare sulla prescrizione consegnata dal medico se la prestazione richiesta è stata considerata dal medico una prima visita o un primo accertamento diagnostico.

Si ricorda, inoltre, che è a disposizione un pieghevole dal titolo “Liste di attesa, quanto conosci i tuoi diritti?” che informa sul funzionamento dei tempi di attesa attraverso delle domande e delle risposte, accompagnando il cittadino a comprendere passo dopo passo le azioni da intraprendere e i relativi tempi e le procedure.

Le brochure, in lingua italiana e francese, sono disponibili presso le biblioteche, gli ambulatori dell’ospedale, i poliambulatori, presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, gli uffici dell’URP dell’Amministrazione regionale e dell’Amico in Comune ad Aosta, presso gli uffici dell’Assessorato della Sanità e distribuiti alle Associazioni dei Consumatori.