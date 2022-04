Due nuovi Maestri del Lavoro valdostani: Silvano Dalbard e Anna Nigra

L’onorificenza è conferita con Decreto del Presidente della Repubblica ai lavoratori che, nel corso della loro esperienza professionale, si sono distinti per perizia, laboriosità, condotta morale e anzianità di occupazione.

La consegna della decorazione sarà preceduta dagli interventi del Presidente della Regione, del Console dei Maestri del Lavoro e di un rappresentante dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Nato ad Aosta nel 1963. Entra in giovane età nel mondo del lavoro presso la Soc. I.CO.VAL. s.a.s. di Bosonin O. & C., come apprendista muratore. Nel 1980 viene assunto dalla più vecchia Impresa del Gruppo Berfin Srl, l’azienda edile Bertino Giovanni Spa, con la qualifica di muratore di 2° livello e da subito si distingue per capacità ed impegno.

Nel corso degli anni ha continuato a collaborare con le aziende appartenenti al Gruppo Berfin Srl dimostrando la sua straordinaria efficacia sul piano operativo tanto da iniziare l’attività di caposquadra nel 1984. Ha contribuito alla formazione dei neo assunti, dedicando altresì attenzione alle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro per cui gli sono stati assegnati ruoli di preposto e di coordinatore per le emergenze.

La sua grande professionalità lo ha reso un punto di riferimento per tutti gli interventi più impegnativi e delicati del Gruppo, come la realizzazione della Skyway Monte Bianco. La sua vita lavorativa si sviluppa dalla carriera operaia a quella impiegatizia a dimostrazione dell’importante crescita professionale riconosciutagli dai vertici aziendali fino al pensionamento nel 2022.

Proprio per la sua propensione al miglioramento professionale, alla crescita della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla ricerca di soluzioni impiantistiche innovative in un ambito di importante rilevanza anche ambientale, il datore di lavoro, apprezzandone i meriti lavorativi ed umani, lo ha proposto per la decorazione della Stella al merito del lavoro per l’anno 2022.

Nata ad Aosta nel 1957. Sposata, due figlie. Diplomata al Liceo Scientifico di Aosta dopo una breve esperienza come insegnante di scuola media, ha ricoperto, per tre anni, l’incarico di Capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale. Dopo aver collaborato come giornalista per La Stampa e la Gazzetta del popolo diventa Giornalista professionista nel 1986.

Nel 1987 inizia la sua carriera in RAI dimostrando alta professionalità e perizia nello svolgimento dell’attività lavorativa. È stata conduttrice del TGR, ha effettuato servizi e collegamenti in diretta anche per TG nazionali, Giornali Radio e contenitori a carattere nazionale.

Negli anni ha ricoperto ruoli sempre più importanti e con maggiore responsabilità fino a diventare nel 2010 Capo Redattore e Responsabile della Redazione regionale, coordinando il lavoro della redazione giornalistica e della segreteria di redazione.

Attualmente si occupa dell’applicazione della convenzione RAI/Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione agli spazi in lingua francese prodotti dalla redazione TGR-Valle d’Aosta. Dal 2004 al 2007 ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.