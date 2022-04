Consolidare e rafforzare l'attuale maggioranza e rilanciare l'azione di governo

I gruppi consiliari Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Stella Alpina e Misto (Consigliere Restano) si sono incontrati nel pomeriggio di oggi, martedì 26 aprile 2022, per confermare il futuro dell’esperienza della maggioranza in Consiglio regionale che attualmente conta 18 Consiglieri.

Le forze politiche confermano, in piena condivisione, quanto già dichiarato in occasione del primo giro di consultazioni, ribadendo come l’attuale maggioranza abbia ben operato in un periodo straordinariamente complesso e sia in grado di proseguire nell’azione di governo.

In tale ottica, i tre gruppi consiliari plaudono alla convocazione del Consiglio regionale nei giorni 27 e 28 aprile affinché si approvino le proposte che saranno poste in discussione, con particolare riguardo alla legge Omnibus, già rinviata, che deve trovare urgente approvazione e al nuovo Piano regionale dei rifiuti, nonché la costituzione dell'Osservatorio sulla legalità in applicazione della legge 1/2022.

A tale proposito, i tre gruppi consiliari affermano sin d’ora di garantire in Aula tutti i voti di cui dispongono e in tal senso si augurano che le votazioni avvengano tutte in piena trasparenza e visibilità.

I tre gruppi ritengono che sia necessario consolidare l'attuale maggioranza e favorire un rilancio dell’azione di governo all’interno di un nuovo accordo politico che preveda un rafforzamento nell'ambito dell'area autonomista e progressista.

Ribadiscono la validità del programma su cui la maggioranza sta lavorando, che, mantenendo la sua caratterizzazione, deve proseguire nella sua azione di aggiornamento sia politico che amministrativo.