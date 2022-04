E' mancata Luciana Martini, una delle fondatrici di VIOLA

Tutte le violette si uniscono, con grande tristezza, al dolore per la perdita di Luciana Martini, una delle fondatrici dell’Associazione nel 1997 che lotta contro il tumore delle donne.

A Luciana Martini l’Associazione deve l’ideazione dell’acronimo VIOLA (Viviamo Insieme Offrendo Lavoro e Amore) e dello slogan “Scusami mimosa, ma la viola è un’altra cosa” tuttora in uso durante i banchetti di distribuzione primaverile delle violette.

“E’ stata per noi una risorsa importantissima” sottolineano le violette. “Era una donna semplice, molto creativa, alla quale va tutta la nostra gratitudine per aver portato in associazione molti sorrisi ed insegnamenti. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al marito Lino, alla cognata Maria Boniface, componente del nostro Direttivo e a tutta la famiglia” concludono.