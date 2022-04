Primavera alla Saletta San Grato di Aosta sboccia mostra collettiva

Sbocciano i fiori, la Natura si risveglia gradualmente dal lungo sonno invernale, si vedono le prime rondini, la passione per lo sport all'aperto si riattiva con maggior vigore e l'energia che questa bella stagione, simbolo di rinascita, di risveglio anche interiore, ci regala dà slancio anche alla produzione degli artisti valdostani.

La mostra intitolata "PRIMAVERA sarà inaugurata alle ore 17 di venerdì 22 aprile presso la cappella di San Grato, sita in via De Tillier ad Aosta e terminerà venerdì 6 maggio.

La collettiva sarà visitabile dalle 10-12 e 16-19; ingresso gratuito.

L'Associazione intende mantenere aperta la Galleria di S.Grato anche in periodi in cui non vi sono mostre personali per renderla uno spazio culturale ed artistico che vivifichi una delle vie del centro più popolate di Aosta ed avvicini sempre di più i valdostani, e non solo, alle arti.

In un periodo drammatico come quello attuale, funestato da una pandemia che non accenna a scomparire e ora da una guerra alle porte dell'Europa, un tocco di colore che parli alle emozioni e ristori il nostro spirito ci può distrarre per un po' dai disagi e dal malessere mentale di questi tempi difficili.

Le note de ”Le quattro stagioni” di Vivaldi accoglieranno in un vortice di piacere i visitatori che ci vorranno venire a trovare per ammirare le opere e per far quattro chiacchiere con l'artista che sarà di turno per l'assistenza.