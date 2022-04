9e Parlement francophone des jeunes: Marlène Jorrioz et Federico Borre représenteront la Vallée d'Aoste

À la 9e édition du Parlement francophone des jeunes, qui se tiendra à Tirana (Albanie) du 25 au 31 juillet 2022, la Vallée d'Aoste sera représentée par Marlène Jorrioz et Federico Borre.

Marlène Jorrioz, 22 ans, réside à Charvensod et fréquente la deuxième année de la licence en langue et communication pour le tourisme et l'entreprise dans le cadre du double diplôme de l'Université de la Vallée d'Aoste et de l'Université Savoie Mont Blanc; Federico Borre, 23 ans, résidant à Sarre, est en première année du "Master of science in global health" à l'Université de Genève.

Les deux jeunes ont été examinés par un jury de sélection qui a évalué au biais d'un entretien les textes qu'ils ont produits, leur expérience personnelle et professionnelle, leur motivation ainsi que leur compétence dans l’expression orale.

Le PFJ a été créé par les chefs d'État et de Gouvernement lors du Sommet de Moncton en 1999. Il est organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie et il réunit des jeunes de 18 à 23 ans originaires des différents pays représentés à l'APF qui débattent et adoptent des textes sur les thèmes retenus pour chaque session. Ces textes sont ensuite remis aux chefs d'État et de Gouvernement lors des Sommets de la Francophonie.