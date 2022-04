Novakid: l'inglese a misura di bambino!

Novakid è una scuola di inglese nata per insegnare ai bambini dai 4 ai 12 anni. Ogni aspetto del percorso è studiato appositamente per questa fascia d’età. Sono tenuti in considerazione tutti i requisiti fondamentali per l’insegnamento ai bambini, con lezioni divertenti e insegnanti preparati. Grazie all’iscrizione a Novakid si può imparare l’inglese in modo efficace e semplice. Scopri tutti i vantaggi di questa scuola d’inglese per bambini di seguito!

I punti forti di Novakid

Gli insegnanti di Novakid sono madrelingua inglese. Questo offre un punto di partenza ottimo per imparare nel migliore dei modi. Grazie al contatto con persone madrelingua ci si può esercitare con la corretta pronuncia e si può apprendere subito la comunicazione più autentica. I risultati si ottengono con molta più velocità rispetto a delle lezioni con insegnanti non madrelingua. Inoltre, alcune lezioni sono dedicate unicamente alla conversazione, per mettere in pratica grammatica e vocaboli.

Le lezioni si svolgono online in maniera individuale e durano 25 minuti. Potrebbero sembrare lezioni brevi, ma tengono in considerazione le necessità dei bambini. Lezioni più lunghe sarebbero probabilmente troppo noiose o pesanti soprattutto per i più piccoli. Un ulteriore vantaggio è quello di svolgere tutte le attività da casa. In questo modo i genitori possono risparmiare tempo e denaro altrimenti necessari per portare i figli in apposite strutture. L’ambiente domestico è anche molto favorevole per imparare con comodità e sicurezza. Grazie alla tecnologia, le lezioni sono più colorate e interattive.

Tutti i programmi di Novakid sono graduali: partono dai concetti più semplici per arrivare ai più complessi. Iniziare con un programma di inglese per bambini facile e divertente aiuta gli insegnanti a comprendere il livello iniziale degli alunni e la velocità di apprendimento. In seguito, il programma è continuamente rivisto e migliorato per raggiungere la massima efficienza. Anche la frequenza delle lezioni è adattata alla fascia d’età e ai bisogni di ogni allievo.

A misura di bambino

Novakid è una scuola di inglese per bambini a misura di bambini. Tutte le lezioni sono basate su giochi divertenti che permettono di imparare con leggerezza. Il gioco è il migliore mezzo per creare ricordi e costruire una solida base della lingua!

Anche i programmi sono creati per toccare argomenti interessanti e coinvolgenti a seconda dell’individuo e della fascia di età. Tutti gli insegnanti hanno una preparazione specifica relativa all’infanzia e esperienza nell’insegnamento infantile. Si sa, i bambini 4-12 anni hanno delle particolari esigenze dal punto di vista dell’apprendimento, anche in base alle loro caratteristiche fisiologiche.

In seguito alla lezione di prova, utile per valutare il punto di partenza di ogni alunno, si potrà applicare un programma efficace per l’apprendimento. I bambini sono ascoltati e seguiti regolarmente, in modo che siano sempre stimolati da lezioni che possano arricchire la loro conoscenza. Al raggiungimento di alcuni requisiti, si superano i livelli e si ottengono i certificati Novakid.

Standard Europei

I corsi di Novakid rientrano negli standard europei ormai fondamentali per l’insegnamento dell’inglese. Tutti i programmi sono basati sul Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), linee guida da seguire per l’apprendimento di qualsiasi lingua in modo funzionale. Questo quadro comune europeo è anche responsabile della categorizzazione dei livelli di competenza solitamente utilizzati (A1, A2, B1…). Grazie a questa corrispondenza, i bambini possono accedere con facilità agli esami necessari per ottenere le certificazioni ufficiali.

Gli insegnanti di Novakid sono di alto livello. Ognuno di essi possiede certificazioni ESL, ottenute nello specifico per avere a che fare con alunni che imparano l’inglese come seconda lingua (English as a Second Language). Altrettanto importante è l’esperienza nell’insegnamento online, che richiede skill e conoscenze specifiche diverse da quelle richieste tra i banchi di scuola.