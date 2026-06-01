Investire tramite la propria banca nel 2026: analisi dei costi e modelli alternativi

La banca resta un interlocutore centrale nella vita finanziaria del Paese, ma le funzioni che svolge si sono articolate in direzioni nuove, accanto a quelle tradizionali di raccolta del risparmio ed erogazione del credito. Una quota rilevante dell'attività degli istituti riguarda ormai il collocamento di prodotti del risparmio gestito: fondi comuni, polizze a contenuto finanziario, gestioni patrimoniali. In questo contesto, una domanda diventa pertinente per chi guarda al 2026 con l'intenzione di valorizzare il proprio patrimonio: conviene affidare alla banca anche le scelte d'investimento, oltre alle operazioni di tutti i giorni?

La questione non si risolve con una risposta secca. Il modello distributivo bancario in Italia è legittimo, regolamentato e radicato, e per molte tipologie di clientela rappresenta ancora un riferimento naturale. Tuttavia, accanto a esso si sono consolidati modelli di servizio alternativi che rispondono in modo diverso alla domanda di pianificazione finanziaria. Capire come funzionano gli uni e gli altri, quali costi comportano e a quali esigenze rispondono è il presupposto per qualsiasi decisione patrimoniale informata. Questo articolo propone un'analisi tecnica dei meccanismi che regolano l'investimento attraverso il canale bancario e del modo in cui si posiziona, rispetto a questo, l'offerta della consulenza finanziaria indipendente.

Come funziona la consulenza erogata in filiale

Il professionista che riceve il cliente in filiale opera all'interno di una rete di collocamento. Questo significa che la gamma di strumenti finanziari che può proporre coincide, di norma, con il catalogo dell'istituto e con i prodotti delle società di gestione con cui esistono accordi distributivi. Si tratta di una caratteristica strutturale del modello: ogni rete commerciale, in qualunque settore, lavora su un perimetro di offerta definito.

La remunerazione del servizio segue una logica coerente con questa impostazione. Quando un cliente sottoscrive un fondo o una polizza tramite la banca, parte delle commissioni applicate al prodotto viene riconosciuta all'istituto collocatore sotto forma di commissioni di collocamento, comunemente note come retrocessioni. La normativa europea MiFID II impone agli intermediari di rendere queste voci esplicite nella documentazione consegnata al cliente, sia in fase di sottoscrizione sia nella rendicontazione periodica dei costi. Il sistema, in altre parole, non è opaco per natura: è documentato, ma richiede al risparmiatore la disponibilità a leggere e interpretare i prospetti informativi.

Da questa architettura discendono due conseguenze che il cliente farebbe bene a conoscere. La prima è che la consulenza ricevuta in filiale ha un costo, anche quando non è preceduta dall'emissione di una parcella: quel costo è incorporato nelle commissioni del prodotto sottoscritto. La seconda è che la natura commerciale del rapporto può orientare l'offerta verso i prodotti del catalogo dell'istituto, che non sempre coincidono con la soluzione più efficiente disponibile sul mercato in senso assoluto, andando potenzialmente a determinare un vero e proprio conflitto di interessi.

La struttura dei costi nei prodotti del risparmio gestito

I prodotti finanziari collocati allo sportello presentano una struttura commissionale articolata su più voci. Conoscerle è essenziale per leggere correttamente il rendimento netto di un investimento nel tempo.

La prima voce è rappresentata dalle commissioni di sottoscrizione, applicate al momento dell'ingresso e calcolate come percentuale del capitale investito. Non tutti i prodotti le prevedono, ma quando presenti riducono il capitale che inizia effettivamente a lavorare sui mercati. A seguire intervengono le commissioni di gestione annue, che costituiscono la voce di costo più rilevante in termini di impatto sul lungo periodo: vengono prelevate ogni anno in percentuale del patrimonio investito, indipendentemente dall'andamento del fondo. Alcuni prodotti prevedono anche commissioni di performance, riconosciute al gestore al superamento di determinate soglie di rendimento, e commissioni di uscita o penali di riscatto nei primi anni di vita del prodotto, particolarmente diffuse nelle polizze a contenuto finanziario.

Il punto decisivo non è la singola percentuale, ma il modo in cui queste voci interagiscono con l'interesse composto sull'orizzonte temporale tipico di un investimento patrimoniale. Anche differenziali commissionali apparentemente modesti, se proiettati su archi temporali di quindici o vent'anni, producono effetti significativi sul rendimento finale percepito dal cliente. È una conseguenza matematica del modo in cui il costo si applica a un capitale che dovrebbe crescere nel tempo: ogni punto percentuale prelevato annualmente è un punto sottratto al meccanismo di capitalizzazione. Per questa ragione la documentazione MiFID II prevede l'indicazione del costo totale del prodotto, espresso in termini sia percentuali sia monetari su base annua: è la voce che il risparmiatore dovrebbe consultare per prima quando confronta strumenti finanziari alternativi.

Separare la funzione bancaria dalla pianificazione degli investimenti

Dall'analisi della struttura del modello distributivo discende un'indicazione operativa di carattere generale: può essere ragionevole, per il risparmiatore, distinguere il soggetto cui affidare l'operatività bancaria quotidiana da quello cui affidare la pianificazione patrimoniale di lungo periodo. Non si tratta di una scelta contro la banca, ma di una scelta di specializzazione fra funzioni che rispondono a logiche diverse.

L'istituto di credito resta lo strumento più efficiente per la gestione della liquidità: accredito dello stipendio, domiciliazione delle utenze, bonifici, strumenti di pagamento, finanziamento dell'acquisto immobiliare attraverso il mutuo, custodia del fondo di emergenza. Su queste funzioni il mercato offre un'ampia gamma di soluzioni, comprese quelle digitali a canone contenuto, che permettono di ottimizzare i costi operativi del conto corrente.

Il criterio di scelta dell'istituto per la parte di servizi bancari dovrebbe basarsi su elementi oggettivi: la solidità patrimoniale, la qualità dei servizi digitali, la rete fisica laddove rilevante per il cliente. Dopo l'introduzione della normativa sul bail-in, infatti, la valutazione della solidità dell'istituto è diventata un parametro rilevante per i correntisti, soprattutto per le somme che eccedono la soglia garantita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Indicatori come il CET1 Ratio (Common Equity Tier 1) offrono una misura della robustezza finanziaria della banca e sono pubblicati periodicamente negli stati patrimoniali degli istituti. Una guida aggiornata su come leggere questi indicatori e confrontare la solidità delle principali banche italiane è disponibile in questo approfondimento su IoInvesto.net.

Per la parte di pianificazione degli investimenti, invece, vale la pena valutare modelli di servizio specializzati su questa funzione, che operano con logiche economiche differenti rispetto al collocamento bancario.

Il modello della consulenza finanziaria indipendente

In Italia si è consolidato negli ultimi anni un segmento professionale dedicato esclusivamente alla pianificazione finanziaria: la consulenza fee-only, o consulenza finanziaria indipendente. Il professionista che opera in questo modello non è dipendente di un istituto di credito, non distribuisce prodotti di una rete commerciale e non percepisce commissioni di collocamento dalle società di gestione. La sua remunerazione è costituita esclusivamente dalla parcella riconosciuta dal cliente per il servizio professionale prestato.

L'inquadramento normativo prevede l'iscrizione all'Albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari) in una sezione dedicata, distinta da quella dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede operanti per intermediari. La distinzione fra le sezioni dell'albo riflette una differenza sostanziale di modello: il consulente indipendente non ha un catalogo di prodotti da collocare, e per questo motivo non ha incentivi commerciali che possano orientare le sue raccomandazioni verso uno strumento piuttosto che un altro.

Dal punto di vista operativo, questa impostazione si traduce in una libertà di scelta sugli strumenti finanziari da utilizzare nel portafoglio del cliente. I consulenti indipendenti tendono a costruire portafogli avvalendosi di strumenti a gestione passiva, come gli ETF (Exchange Traded Funds), che replicano l'andamento di indici di mercato con costi di gestione strutturalmente più contenuti rispetto ai fondi a gestione attiva.

La differenza commissionale fra le due categorie di strumenti è pubblica e verificabile nei documenti informativi (KID) di ciascun prodotto: il risparmiatore può confrontarla direttamente per i fondi presenti nel proprio portafoglio. Su orizzonti pluriennali, questa differenza si traduce in una quota maggiore di rendimento che resta nelle mani del cliente.



Una volta stabilito a chi rivolgersi, una prima azione concreta, per chi possiede già un portafoglio costruito negli anni attraverso il canale bancario, consiste nel richiedere un'analisi indipendente del portafoglio titoli a un soggetto terzo rispetto all'istituto presso cui gli strumenti sono stati sottoscritti.

Servizi di questo tipo permettono di ricostruire in modo trasparente la struttura dei costi effettivamente sostenuti, la coerenza fra il profilo di rischio del cliente e gli strumenti detenuti, e l'efficienza fiscale complessiva della pianificazione in essere. Si tratta di un esercizio diagnostico, non di una raccomandazione automatica al cambiamento: in alcuni casi confermerà la bontà delle scelte fatte, in altri segnalerà margini di ottimizzazione.











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