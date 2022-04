Area Democratica-Gauche autonomiste: Donzel e Fontana i nuovi coordinatori

Raimondo Donzel, coordinatore uscente, ex segretario regionale del Partito democratico e già assessore regionale, e Carmela Fontana, ex consigliera regionale del Pd, sono i nuovi coordinatori di Area democratica-Gauche autonomiste, l'associazione nata nel Pd e poi fuoriuscitane, che compone il Progetto civico orogressista in Consiglio Valle e in Comune ad Aosta.

L'assemblea del partito si è riunita nei giorni scorsi e "ha ribadito l'importanza del ruolo assunto dall'associazione nella promozione in Valle d'Aosta di una cultura politica fondata sull'incontro dei valori del lavoro e della lotta sociale saldamente uniti a quelli dei diritti civili, nonché del ruolo imprescindibile del federalismo e dell'autonomismo per difendere le democrazie dalla intolleranza e dal centralismo nazionalista. Abbiamo più che mai bisogno di più solidarietà internazionale, più equità, più visione ambientale, e soprattutto pace" si legge in una nota.