AUREA SERVIZI di Christian Fruscione, per aziende private ed enti pubblici che vogliono crescere in sicurezza, salute ambientale e professionalità

In questi difficili tempi di Covid, fra le parole più ricercate sul web, vi sono anche ‘disinfezione e sanificazione’. Procedure urgenti e necessarie da adottare al meglio, per garantire il diritto alla salute e il corretto ritorno alla normalità degli ambienti lavorativi, appena l’emergenza sarà rientrata.

Su tal primario fronte opera con successo una realtà che da 68 anni si occupa quotidianamente, con massima professionalità e affidabilità, dell’igiene e della salute ‘a tutto tondo’ in abitazioni e strutture private, in sedi industriali, tecniche e di diversi enti pubblici . E’ forse questo il primo e più importante biglietto da visita di AUREA SERVIZI, guidata dal giovane imprenditore Christian Fruscione.

Una realtà di Facility Management che, in virtù di un’esperienza radicata nel lontano 1954 opera in tutto il territorio nazionale garantendo un servizio di alta qualità in costante rinnovamento.

L’asset di servizi forniti da AUREA SERVIZI affianca ai servizi di pulizia e sanificazione attività di gestione e coordinamento dello spazio di lavoro delle aziende in cui opera, in modo che sia più funzionale e ‘comodo’ per i dipendenti, contribuendo così al perseguimento degli obiettivi principali della realtà economica che si è affidata alla professionalità del team di Fruscione.

AUREA SERVIZI ha infatti potenziato nel tempo attività tutt’altro che secondarie quali disinfestazioni e derattizzazioni, la manutenzione di aree verdi, il portierato, la vigilanza non armata e il facchinaggio.

Aurea Servizi si pone l’obiettivo di soddisfare le necessità e le esigenze di ogni cliente, migliorandone la qualità nei servizi con la programmazione di incontri con i suoi responsabili, controlli e verifiche interne, formando il personale addetto alle attività oltre che in materia di servizi, in sicurezza e prevenzione.

Insomma una combinazione fatta di grande professionalità e smisurata passione che la famiglia Fruscione, giunta alla quarta generazione, ha ereditato e porta sul campo da oltre 65 anni. Come evidenziato da un sondaggio fra gli utenti - scelti tra la clientela più affezionata e i nuovi partner - coordinamento, autonomia organizzativa, controllo e approccio strategico fanno di AUREA un riferimento affidabile e sempre presente.

“Fortemente orientati alla qualità e alla soddisfazione del cliente - afferma Christian Fruscione - ci siamo affacciati al mercato con l’intenzione, fin da subito, di proporre un servizio premium. I risultati negli anni ci stanno dando piena ragione”.

La famiglia Fruscione tiene alto, e il vanto in questo caso è più che giustificato, il proprio codice etico.

Fin daI suoi primi passi, infatti, Aurea Servizi è stata ed è tuttora un’azienda caratterizzata da un sistema valoriale forte, che le ha permesso di crescere sul mercato muovendosi sui binari dell’etica e della responsabilità.

Oggi questi valori sono scritti nero su bianco, affinché ognuno possa riconoscervi l’identità dell’azienda di cui è parte, lasciando che ogni parola ispiri il proprio pensiero e la propria attività quotidiana nella costruzione di un intelligenza comune volta al benessere e al progresso di tutti.

ONESTÀ

L’onestà deve essere l’elemento essenziale di tutte le attività aziendali. La nostra azienda si impegna a rispettare tutte le leggi, i codici, le normative, le direttive nazionali ed internazionali.

RISPETTO

Non è ammesso nessun tipo di discriminazione. Tutto il personale impiegato nella nostra azienda deve attenersi al rispetto reciproco, alla buona educazione nei modi e nel linguaggio.

TRASPARENZA

L’azienda deve garantire un’informazione completa e trasparente ai propri dipendenti, collaboratori e alle altre parti interessate per quanto riguarda le proprie linee aziendali.

RISERVATEZZA

Tutti i nostri dipendenti e collaboratori di AUREA SERVIZI mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e informazioni di cui vengono a conoscenza nel compimento delle proprie mansioni.

SALUTE E SICUREZZA

Tutti i dipendenti e collaboratori devono salvaguardare la propria sicurezza e quella di chi sta intorno, attendendosi alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e ambiente.

RELAZIONI SINDACALI

AUREA SERVIZI si impegna a favorire buoni e continuativi rapporti con le organizzazioni sindacali e di tutela dei lavoratori, al fine di salvaguardare al meglio i diritti dei lavoratori

CONCORRENZA LEALE

nei rapporti con le imprese concorrenti, L’Azienda si ispira al principio della concorrenza leale.