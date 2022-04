Aosta: dall'11 al 15 aprile modifica temporanea alla viabilità in via del Collegio Saint-Bénin

Per consentire l’esecuzione di lavori di sostituzione dei serramenti esterni in via del Collegio Saint-Bénin, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore dall’11 al 15 aprile dalle ore 8 alle ore 19:

chiusura al transito veicolare e pedonale di via del Collegio Saint-Bénin all’altezza del civico n. 2, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori) su entrambi i lati della strada.