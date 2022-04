Giorgio Bacilieri nuovo Questore VIcario

Il questore di Aosta ha un nuovo vicario, dopo il pensionamento di Nicolò Dragotto: è il primo dirigente Giorgio Bacilieri, che ha preso servizio lunedì come vice di Ivo Morelli.

Bacilieri, nato a Ferrara nel 1966, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle pubbliche amministrazioni; è in polizia dal 1985, come agente ausiliario, nella sezione di polizia stradale di Bologna, dove ha lavorato fino al 1991.

Ha poi iniziato il corso quadriennale per vicecommissari all'Istituto superiore di polizia di Roma, divenendo funzionario sempre alla stradale di Bologna, fino al 1997. Ha guidato la Polstrada di Trento, poi le sezioni della stradale di Belluno e di Ferrara.

Nel 2013 è diventato direttore della sezione della Polstrada di Roma. Tra il 2015 e il 2019 ha diretto i compartimenti di polizia postale e delle comunicazioni per la Liguria e per la Toscana e da giugno 2019 è capo di gabinetto della questura di Trento.