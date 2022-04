Lega Salvini Premier: scatta questo fine settimana la campagna tesseramento 2022

Prenderà il via questo fine settimana la campagna tesseramento 2022 alla Lega Salvini Premier. Anche in Valle d’Aosta, sabato 9 aprile, saremo presenti nelle piazze per raccogliere i suggerimenti dei nostri cittadini e per portare le nostre idee di sviluppo e crescita per la nostra Regione.

«Finalmente, dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla recrudescenza della pandemia - commenta il Segretario della Lega Vallée d’Aoste per Salvini Premier Marialice Boldi - torniamo in mezzo alla gente. Ci aspettiamo, come sempre, grande entusiasmo per un movimento politico che ha fatto la scelta coraggiosa e responsabile di entrare in un Governo per cercare di dettare l’agenda politica. Sarebbe certo stato più semplice, e forse elettoralmente più appagante, stare all’opposizione, ma Matteo Salvini ha avuto il coraggio di mettere davanti l’interesse del Paese a quello di partito».

Di seguito il calendario dei primi incontri sul territorio:

SABATO 9 APRILE: Aosta, piazza Porta Pretoria dalle 15 alle 19.

GIOVEDÌ 14 APRILE: Saint-Vincent, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dalle 9.30 alle 13.

SABATO 23 APRILE: Aosta, piazza Porta Pretoria dalle 9 alle 13.

LUNEDÌ 2 MAGGIO: Verrès, piazza del mercato dalle 9 alle 13