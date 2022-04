Caveri 'Attuale scontistica pedaggi autostradali non è sufficiente'

L'importanza della tratta autostradale per residenti, turisti e traffico internazionale e la crescente insostenibilità delle tariffe applicate fra Quincinetto e Aosta. Sono questi i temi sollevati dall’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate Luciano Caveri, intervenendo in rappresentanza della Regione ieri pomeriggio all’Assemblea della Società Autostrade Valdostane S.p.A. (SAV).

“Ho spiegato - aggiunge l’Assessore Caveri - che la scontistica attuale non è sufficiente e l’incremento dei pedaggi degli anni a venire non sopportabile, pensando anche alla chiusura per qualche anno della ferrovia per i lavori di elettrificazione. Già oggi la Statale 26 è satura nel sopportare il traffico di chi non prende più l’autostrada per i costi”.

Secondo l’Assessore “il Presidente della SAV Paolo Pierantoni ha spiegato in risposta che a livello ministeriale è stato creato un apposito tavolo per affrontare questo argomento dei pedaggi non crescita, di cui le stesse società autostradali sono consapevoli”.

“Anche noi - ha precisato l’Assessore Caveri - spieghiamo in tutte le sedi i prezzi ormai sostenibili dell’autostrada e lo faremo anche alla Commissione europea”.