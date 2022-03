Charvensod: 2° Concorso letterario Comune di Charvensod Narraci la tua Becca

La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderino mettere alla prova le proprie capacità di scrittura per elaborare testi che nascano dalla loro penna e dalla loro fantasia.

“Se l’edificio della biblioteca comunale non è più aperto al pubblico da ottobre 2021, le attività culturali proposte dalla Biblioteca continuano ad essere molte: il successo ottenuto lo scorso anno dal primo concorso letterario ci ha dato lo sprone giusto per una seconda edizione, rinnovata nei contenuti e nei premi. Così per incoraggiare le attività di scrittura creativa degli Tsarvensolen e dei valdostani tutti e al contempo valorizzare il nostro splendido territorio, abbiamo voluto che i testi contenessero un obbligato riferimento alla Becca di Nona, cima che sovrasta la plaine di Aosta e che appartiene territorialmente al Comune di Charvensod”, chiarisce Chiara Bernardi, consigliere comunale e presidente della Commissione di gestione della Biblioteca.

Tre le sezioni: Poesie, Racconti e, da quest’anno, la sezione Studenti sino ai 14 anni i quali possono cimentarsi in poesie o racconti in uno spazio dedicato.

Le lingue ammesse: italiano, francese o patois, anche utilizzabili insieme nello stesso testo. Gli elaborati, di ogni tipologia, dovranno essere recapitati a mano in busta chiusa oppure spediti in plico di posta ordinaria alla Biblioteca di Charvensod – Loc. Capoluogo,1 – 11020 Charvensod.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 31 Maggio 2022. I primi classificati della sezione Poesie e della sezione Racconti saranno premiati con un buono valido per due persone per un volo in mongolfiera; i secondi classificati con un buono libri da 100 euro.

Il primo classificato della sezione Studenti sarà premiato con un buono libri da 200 euro, il secondo classificato con un buono libri da 100 euro. La giuria procederà all’individuazione dei premiati, segnalando eventualmente anche un altro testo meritevole che riceverà in premio un oggetto in legno prodotto dall’Associazione locale Peccabouque (Premio Speciale della Giuria).

“Per festeggiare il ventesimo anniversario della gara di corsa in montagna che da Aosta raggiunge la vetta della Becca di Nona, l’Amministrazione comunale organizzerà nel mese di luglio 2022 una serie di eventi nei quali si inserirà anche la lettura pubblica e la premiazione del 2° Concorso Letterario Comune di Charvensod per poter celebrare adeguatamente cultura, creatività e territorio”, spiega il Vice sindaco Laurent Chuc. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Charvensod, sul quale è pubblicato il bando e regolamento del concorso.