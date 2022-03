Le temps de l'heure d'été

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo dovremo spostare avanti le lancette di un'ora perché torna l'ora legale. Un sistema, introdotto negli anni '60, che mai come oggi ci permetterà di alleggerire le bollette e dare respiro a comuni e imprese: nei prossimi 7 mesi infatti risparmieremo più di 190 milioni di euro. Ecco perché e per quale ragione a un Paese come l'Italia conviene tenersi stretta l'ora legale.

dovremo ricordarci di spostare le lancette avanti di un'ora. In pratica perderemo un'ora di sonno, ma avremo giornate più lunghe e verrà buio più tardi la sera. Si tratta di una condizione che impatta certamente sui consumi elettrici e di gas, in un momento in cui la guerra in Ucraina, la dipendenza dal gas russo e i rincari delle materie prime sul mercato internazionale stanno facendo schizzare alle stelle le bollette di questi primi due trimestri del 2022, arginati solo dalle misure purtroppo solo provvisorie del governo. Misure che abbiamo chiesto diventino strutturali e durature attraverso una lettera al governo e una petizione per dire stop al caro bolletta.

Ultimo cambio di ora?

Lo scorso anno si pensava fosse per l’ultima volta, e invece no. Da alcuni anni in Commissione Europea si parla dell'abolizione del cambio di orario (anche se poi l’ipotesi è quella di lasciare la possibilità ad ogni Stato di scegliere se continuare ad usufruire dell’ora solare o di quella legale). La contesa è molto accesa ma al momento nulla è cambiato. L’Italia non modifica il cambio d’orario in vigore da decenni. Dunque, è tempo di mettere mano alle lancette.

Poco più di quattro anni fa, tra luglio e agosto 2018, era stata avanzata la proposta di abolire il meccanismo di spostamento dell’ora che è in vigore due volte all’anno ormai da tempo. Un apposito referendum, a cui avevano risposto poco meno di 5 milioni di cittadini (per lo più dei paesi del Nord Europa) il 84% si era detto favorevole a cancellare questo sistema.

Ma cosa è successo nel frattempo? In realtà quasi nulla, perché nella successiva discussione in sede di Commissione Europea non si è raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri. Il risultato è che al momento l’ora legale non è “andata in soffitta” e, salvo sorprese, tornerà in vigore. Almeno in Italia.