CISL VALLE D’AOSTA 19ESIMO CONGRESSO REGIONALE

A distanza di cinque anni, a causa del posticipo di un anno determinato dall’emergenza sanitaria collegata al Covid, i 119 delegati che giungono dagli appuntamenti congressuali delle varie categorie, saranno chiamati in questa assise a votare il nuovo Consiglio Generale che, non appena designato, si attiverà per eleggere il nuovo Segretario Generale della Cisl Valle d’Aosta e la Segreteria.

Jean Dondeynaz segretario generale Cisl VdA

I lavori di questo appuntamento congressuale prenderanno subito rilevanza, in apertura dei lavori, con la relazione del Segretario regionale uscente Jean Dondeynaz, il settimo negli oltre 70 anni di storia della Cisl valdostana, che farà il punto su quanto fatto e, soprattutto, su quanto in programma di immaginare per il futuro, avendo dato la personale disponibilità a proseguire il suo mandato per il prossimo quadriennio.

Nonostante un periodo concretamente impegnativo è prevista a Saint-Vincent un’ampia rappresentanza nazionale a partire dal Segretario Generale CISL Luigi Sbarra. Con lui hanno confermato la presenza il Segretario Confederale Angelo Colombini, la Presidente del Caf Cisl Giovanna Ventura e Gianluigi Petteni Presidente del Patronato Inas Cisl.

