L’evento dal titolo Dal caso Cogne alla guerra in Ucraina: come è cambiata l’informazione in vent’anni, vedrà protagonisti direttori e caporedattori delle principali testate, giornalisti della stampa nazionale e locale. Un’occasione di riflessione sull’evoluzione della professione giornalistica nell’era digitale e sull’importanza di un’informazione libera e autentica, capace di interpretare la complessità della società contemporanea in una fase storica tanto controversa, con uno sguardo alle sfide future che la attendono.

Il panel introduttivo moderato da Alessandro Galavotti, capo redattore Ansa Torino, vedrà l’intervento di Luigi Contu, direttore Agenzia Ansa, Elisa Anzaldo, caporedattore centrale Tg1, Agnese Pini, direttrice QN - La Nazione e Flavio Corazza, vice direttore del quotidiano La Stampa.

Seguirà un panel di confronto moderato da Enrico Marcoz, responsabile della sede Ansa di Aosta. Interverranno Meo Ponte (La Repubblica), Lorenzo Sani (QN), Paolo Giampieri (Secolo XIX), Stefano Sergi (La Stampa), Giuseppe Gandolfo (TG5) e Silvia Resta (La 7).

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione in abbinamento all’acquisto del biglietto di ingresso alla mostra PhotoAnsa 2021 allestita nell’Opera Mortai del Forte (intero 8,00 euro; ridotto 7,00 euro).

Per prenotare scrivere a prenotazioni@fortedibard.it o contattare il n. 0125 833811.