Formazione per medici ed infermieri sul soccorso in ambiente impervio

Il corso di formazione teorico-pratico Hems avrà luogo a Cogne dal 14 al 18 marzo: l’evento, finalizzato al continuo aggiornamento del personale operativo nei servizi di elisoccorso sanitario, medici e infermieri, viene realizzato grazie al contributo della Protezione civile della Valle d’Aosta, al Soccorso alpino valdostano ed al servizio di elisoccorso e dal Dipartimento di emergenza, rianimazione e anestesia dell’Azienda Usl.



Il programma prevede lezioni frontali teoriche sull’organizzazione dell’Elisoccorso, con focus su soccorso e rianimazione in valanga, congelamenti, ipotermia, sui DPI, attrezzature ed equipaggiamenti, la gestione dell’incidente maggiore, il supporto psicologico, il confronto dei modelli nazionali e regionali Hems/Sar.



Le sessioni pratiche riguarderanno attività in elicottero con particolare riferimento alle norme di sicurezza durante gli interventi su neve e ghiaccio, (verricello, hovering, imbarco barella), tecniche di movimentazione su neve e ghiaccio con ramponi e piccozza, progressione corda fissa e corda doppia, stabilizzazione del paziente in barella. Sono previste sessioni pratiche di ricerca in valanga con Artva, Recco, sondaggio e disseppellimento, tecniche di scialpinismo, movimentazione con ciaspole; durante le giornate del 14 e 15 marzo sarà utilizzato l’elicottero, sono previsti pertanto sorvoli e rotazioni.



Mountain Hems Association è stata fondata nel 2008 con l’obiettivo di individuare un soggetto utile e funzionale finalizzato alla raccolta di dati tecnici, scientifici ed aeronautici negli interventi di soccorso con ausilio dell’elicottero in ambiente ostile. Andrea Caglià, medico rianimatore della Sc Rianimazione (DERA Usl VdA) e in servizio presso l’Elisoccorso della Valle d’Aosta, fa parte del Consiglio direttivo nazionale. Sarà relatore del corso, con la dottoressa Silvia Roero, medico rianimatore Usl VdA e medico dell’Elisoccorso.