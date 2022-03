La Cisl 'dimenticata'

Cisl scuola Valle d’Aosta apprende dagli organi di stampa che in data 10 marzo 2022 Il Senatore per la Valle d’Aosta Albert Lanièce e l’Assessore all’Istruzione Luciano Caveri hanno incontrato le organizzazioni scolastiche regionali per un confronto sull’iter della Commissione paritetica Stato-Regione della proposta di norma di attuazione che riguarda lo stato giuridico e contrattuale dei docenti del Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

La CISL SCUOLA apprende, quindi, con stupore e rammarico di non essere stata convocata al tavolo, nonostante la scrivente sia legittimata dalla legge a sedersi al tavolo di confronto, tenuto conto anche del fatto che in modo unitario la stessa sigla sindacale aveva promosso lo stato di agitazione per i docenti dell’Istituto e che alla data odierna è la sigla sindacale maggiormente rappresentativa all’Interno del Conservatoire.

La Cisl scuola chiede:

- se le SS..LL. siano a conoscenza dell’attivazione di tavoli sindacali separati per il Conservatoire (la qual cosa non risulta peraltro alla scrivente);

- quali siano le motivazioni per le quali la Cisl scuola non sia stata convocata al tavolo;

- che la Cisl scuola venga invitata al tavolo di confronto per essere informata dell’iter riguardante lo stato di agitazione.