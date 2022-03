Scendono ancora i ricoverati in ospedale per covid

Per il secondo giorno di fila, dopo oltre un mese, sono più i nuovi casi rispetto alle guarigioni nell'andamento del Covid-19 in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 35 nuovi positivi e sono risultate guarite dopo il tampone di uscita dall'isolamento 12 persone. I tamponi refertati sono stati 753. I casi tornano a salire in modo lieve e toccano i 1.319. Non si sono registrati nuovi decessi: i morti dall'inizio della pandemia restano 522. Dei positivi, 1.304 sono in isolamento domiciliare. All'ospedale regionale Umberto Parini, la situazione è in lieve miglioramento rispetto alla giornata di ieri. I ricoveri sono in tutto 15, uno in meno della giornata precedente. Di questi, 13 sono nei reparti ordinari (uno in meno) e due in terapia intensiva (stabili). I dati sono riportati nell'ultimo bollettino di aggiornamento diffuso dall'ufficio stampa della Regione, sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

Da lunedì 7 marzo passano in zona bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento

I nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 35.057, nel bollettino di ieri accertati 39.963 casi positivi. L'ultimo bollettino del ministero della Salute con i datit di oggi, domenica 6 marzo, è stato appena diffuso. I contagi dall'inizio della pandemia salgono a 13.026.112. I morti Covid nell'ultima giornata sono stati 105: le vittime totali dall'inizio della pandemia salgono a 155.887. Nella giornata di oggi sono stati effettuati in totale 296.246 tamponi, tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività al 11,8% (+1,4%).