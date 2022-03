Incidente sul lavoro in Valle d'Aosta, muore un operaio di Nus

Un incidente mortale sul lavoro a Chambave, in Valle d'Aosta: Salvatore Esposito, un operaio 61enne di Nus, è morto dopo essere stato colpito da una rampa di un camion su cui si sarebbe dovuto caricare una ruspa.



L'incidente è avvenuto in frazione Arlier, alla sua origine probabilmente un guasto causato da un cedimento del punto di ancoraggio di un pistone idraulico della rampa.



L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto Parini di Aosta ma è morto poco dopo l'arrivo per la gravità delle lesioni riportate; sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Châtillon Saint-Vincent.