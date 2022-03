Ciclo di conferenze per stimolare la riflessione su tematiche d'interesse civico

L’Associazione civica RINASCIMENTO VALLE D’AOSTA promuove una serie di conferenze che intendono rappresentare momenti di arricchimento per gli iscritti a Rinascimento e per la popolazione e al contempo occasione di stimolo e dibattito su temi centrali nella vita di una comunità.

Il titolo del ciclo di incontri fa riferimento al pittore greco del IV secolo a.C. Apelle, noto per la frase ne supra crepidam sutor (in senso lato “il ciabattino non deve spingersi oltre alla scarpa”): un invito, in questo mondo di “tuttologi”, a informarsi adeguatamente prima di esprimersi.

Giovedì 3 marzo alle 18:30, nella Sala Conferenze della BCC (Via G. Garibaldi, 3 - sede Arco di Augusto), si parlerà di città, di vivibilità e della funzione morale, estetica e sociale dell’architettura.

Interverranno l’architetto di fama internazionale Gianluca Peluffo, Professore di Progettazione architettonica, fondatore e direttore di importanti studi di progettazione e design e autore del best seller Il Giuramento di Pan: per una fratellanza estetico-politica in architettura (EDIZIONI MARSILIO).

Con lui l’architetto Andrea Gualla professionista valdostano che, con esempi concreti di idee figurabili, stimolerà la riflessione sulla necessità di una politica urbana visionaria e che sappia traguardare oltre alla gestione dell’ordinario, progetti innovativi e strategici. Modera l’incontro Roberta Carla Balbis.

Mercoledì 9 marzo sempre alle 18:30 alla Sala BCC, sarà la volta dell’incontro con il Fondatore della Comunità monastica di Bose Enzo Bianchi, scrittore e editorialista di diverse testate, che dialogherà con Giovanni Girardini. Lo spunto nasce dalla pubblicazione del volume BIBBIA (I MILLENNI, EINAUDI) curato da Enzo Bianchi attraverso il lavoro di un gruppo di 10 esperti durato 12 anni.

Enzo Bianchi (nella foto) racconterà il senso del Cantico dei Cantici, da lui personalmente tradotto, addentrandosi sul tema delle relazioni affettive e umane in generale.

“Riteniamo – commenta Giovanni Girardini Presidente di Rinascimento Valle d’Aosta – che il fare politica in senso civico passi anche attraverso la promozione di inziative di confronto e arricchimento come queste”.

Gli incontri, che prevederanno una parte di domande e risposte dal pubblico, saranno accessibili su prenotazione all’indirizzo mail rinascimentoaosta@gmail.com, nel rispetto delle norme anti COVID-19 in vigore.

Seguirà un aperitivo conviviale con la possibilità di book signing delle pubblicazioni dei relatori.